رفع 12 طن مخلفات فى حملات نظافة بشوارع منطقة الفوسفات بسفاجا ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، حملات نظافة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنطقة الفوسفات بالمدينة، حيث تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملات النظافة بمنطقة بلوكات الفوسفات والشوارع الرئيسية والأرصفة.

أوضحت رئيس المدينة فى بيان لها أنها وجهت هانى عمرو، مسئول منظومة النظافة بمتابعة سير العمل بشوارع المدينة حيث تم تنظيم حملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات وحملات رفع الأتربة من الشوارع والأرصفة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة المتراكمة والأتربة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة.

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه تم رفع 12 طن من المخلفات جراء إلقاء مخلفات المبانى بحرم الطريق بمنطقه بلوكات الفوسفات برفع المخلفات وتسوية الطريق.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم إلقاء المخلفات الصلبة خاصةً لوجود مقلب مخصص للمخلفات الصلبه وكسر المبانى وذلك حفاظا على الصحه العامه وسلامة المواطنين وحركة المرور، مؤكدة أن منظومة النظافة تعمل فى إطار خطة عمل لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعى دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة من خلال ورديات العمل الثلاث.



حملات نظافة بشوارع سفاجا