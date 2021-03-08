اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 02:37 م
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رئيس القابضة للمياه يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر

الإثنين، 08 مارس 2021 02:28 م
رئيس القابضة للمياه يفتتح مركز خدمة العملاء بالأقصر المهندس ممدوح رسلان خلال الافتتاح
كتب أحمد حسن

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افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر يرافقه المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث إطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة.
 
وأكد رسلان، أهمية متابعة شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن.
 
وأوضح أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات.
 
وأثنى رسلان على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات فى المعاملات بداخل المركز.
 
 

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