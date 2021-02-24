رئيس القابضة للمياه يشدد على أن مشروعات حياة كريمة أولويات الشركات

كتب أحمد حسن

عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى لعدد 7 شركات تابعة (البحر الأحمر - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - سيناء – البحيرة)، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2020.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2020 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات حياة كريمة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة القادمة.

وشدد، رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب، ومراجعة العينات بدءً من مآخذ المحطات ومراحل الإنتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين.

وكلف معملى مياه الشرب والصرف الصحى المرجعيين التابعين للشركة القابضة بمراجعة ورفع عينات مستمرة من الشبكات وطرود المحطات للتأكد من سلامة ومأمونية تقديم خدمة مياه الشرب النقية، وتوصيل الصرف الصحى الآمن.

وأشار إلى أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والذى يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها: (التمكن من مراقبة الاستهلاك وترشيد الاستخدام، تجنب الأخطاء البشرية فى تسجيل القراءات أو تأخرها والمحاسبة وفقا للاستخدام الفعلى، سهولة الشحن من خلال مراكز خدمة العملاء أو شركات الدفع الالكترونى).

وأوضح أهمية وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA .