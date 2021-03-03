اليوم السابع
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القابضة للمياه تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» التى تنفذها شركاتها

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:55 م
القابضة للمياه تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» التى تنفذها شركاتها جانب من الاجتماع
كتب: أحمد حسن

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"القابضة للمياه".. انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى 

 
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطورات الموقف التنفيذى، وإجراءات إعداد المستندات والطرح والتعاقد للمشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصرى.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة اليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وجاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط  نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الاحلال والتجديد.
 
وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

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