دكتوراه بإعلام الأزهر تناقش تحديات وكالات الأنباء بمرتبة الشرف الأولى

كتب لؤى على

حصل الباحث محمد مهني البحراوي، المدرس المساعد بكلية الإعلام، جامعة الأزهر ، على درجة الدكتوراه في الصحافة والنشر، بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع عن دراسته بعنوان: تأثير التحديات التي تواجه وكالات الأنباء على مضامينها الإخبارية واتجاهات الصحفيين نحوها – دراسة تطبيقية.

وقد طُبقت الدراسة على 120 صحفيًا في خمس وكالات هي: أنباء الشرق الأوسط، والاسيوشيدبرس، والألمانية، والتونسية، والسعودية، كما أجرى الباحث دراسة تحليلية لمواقع تلك الوكالات، إضافة إلى دراسة ميدانية على 150 صحفيًا بصحيفة الأهرام، واليوم السابع، والوفد.

وقد توصلت الدراسة إلى أن المناخ السياسي الذي تعمل فيه الوكالة يأتي في مقدمة التحديات، وأن الوكالات تسعى جاهدة للتنويع من مصادر دخلها حتى تضمن البقاء وتواجه الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، كذلك كشفت الدراسة أن المضمون المقدم من الوكالات يؤثر في اتجاه الصحف نحو الأحداث، وأن قضايا الأمن والإرهاب ثم القضايا الاقتصادية جاءتا في المرتبة الأولى من بين المجالات التي تفضل الصحف الحصول عليها من الوكالات، وقد أوصت الدراسة بضرورة رصد التحديات التي تواجه الوكالات والعمل على إيجاد حلول لها، وخاصة التحديات التي تواجه الوكالة الوطنية.

وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور رضا عبد الواجد أمين، أستاذ الصحافة والنشر، ووكيل كلية الإعلام، جامعة الأزهر، الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، الدكتور محمد وهدان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر.