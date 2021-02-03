طلاب إعلام الأزهر بالأقصر يطلقون مبادرة "هتعدى" لدعم الأطباء فى مواجهة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق طلبة الأقصر والصعيد فى كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، مشروعا لدعم الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك بعنوان "هتعدى" حيث اتحد البعض من طلاب الفرقة النهائية من شعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، على أن يكون مشروع تخريجهم تحت شعار (هتعدي)، لدعم الفريق الطبى فى مواجهة هذا الفيروس.

ويقول الطالب الأقصرى أحمد يحيى لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل المشروع لدعم الأطباء فى مواجهة أزمة كورونا، مؤكداً: "ظهر أطبائنا بمشهد عظيم يتباهون به أمام الجميع يأتى ذلك فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها دول العالم أجمع منذ حوالى عام ونصف فى مواجهة فيروس كورونا، وبناء عليه تم إطلاق المشروع داخل الكلية لدعمهم فى مسيرتهم لخدمة المصابين وعلاجهم على مدار الساعة".

وأضاف الطالب الأقصرى أحمد يحيي، أنه تجمع الطلاب بالفرقة الرابعة على المشروع للتأكيد على دور الأطباء المصريين وجميع الطاقم الطبي، فى مواجهة ذلك الفيروس اللعين الذى ضرب البلاد، وأطاحوا به أرضاً من جميع الجوانب، على أن يكون محتوى حملتهم يحمل كل التقدير والدعم المعنوى للفريق الطبى للرفع من حالاتهم النفسية والتهوين عليهم فى تلك الحرب القاسية التى يخوضونها، موضحاً أنه جاء اختيار حملة (هتعدي) بعد مشاورات استمرت لقرابة ثلاثة أشهر بين طلاب الفرقة الرابعة من قسم العلاقات العامة (أعضاء الحملة)، وتم التوقيع والبدء فى تلك الحملة لتصبح مشروع تخرجهم.

واستطرد أحمد يحيي، أنه جاء اختيار حملتهم لتكون داعما للدولة بصفة عامة وللطاقم الطبى بصفة خاصة ، مضيفين أن ذلك إشادة منهم للوقوف بجانب الأطباء فى الدور العظيم الذين أبدوا ظهورهم به فى مواجهة (Cov-19)، والذى أثبتوا للعالم أجمع من هى مصر ومن هم المصريون المخلصون ، حفظ الله مصر وشعبها العظيم.