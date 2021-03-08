حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة

كتب ــ لؤى على

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الخارجية لنظيره اليونانى: مصر تتطلع لسرعة تدشين تعاون مشترك بمجال الطاقة

التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية

التعليم العالى: برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسى بالاهتمام بملف دعم الصادرات

وزير الداخلية لوزير الدفاع: حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا

الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة