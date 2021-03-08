اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 05:42 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة

الإثنين، 08 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة لقاح كورونا
كتب ــ لؤى على

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لقاح كورونا

حصاد الوزارات

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

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