اليوم السابع
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الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة

الإثنين، 08 مارس 2021 11:34 ص
الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة لقاح فيروس كورونا
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين .
 
 
 

لقاح كورونا

الحكومة

مجلس الوزراء

القطاع الخاص

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