الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين .
الحكومة تنفى توفير لقاح كورونا لعدد من الشركات الخاصةالإثنين، 08 مارس 2021 11:34 ص
لقاح فيروس كورونا
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