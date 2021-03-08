وزير الداخلية لوزير الدفاع: حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

جاء بها: "بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والفخر وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة فى تاريخ الأمة عرفاناً و تقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصرى العظيم وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لنواصل السير على دربهم إستكمالاً لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالى، حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا الغالــى ورحم شهدائنا الأبــرار وعاشـت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها: يسُــــــرنى وهيئـــــة الشــــــرطة بمناسبـــــــة الإحتفـــال "بيــــــوم الشــــــهيد"، أن نذكر بكل فخر وإعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات، عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة".