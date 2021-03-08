اليوم السابع
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حجز صاحب محل يبيع عطورا مجهولة المصدر في الموسكى

الإثنين، 08 مارس 2021 12:35 م
حجز صاحب محل يبيع عطورا مجهولة المصدر في الموسكى عطور مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الموسكى الحزئية، حجز صاحب محل، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه ببيع عطور مجهولة المصدر للمواطنين في دائرة القسم ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لاحكام القانون.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مركز لتعبئة العطور - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى)، لإدارته المركز "بدون ترخيص" ، وإستغلاله فى تعبئة العطور مستخدماً خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعُثر بداخل المركز على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" -  260  لتر كحول-  65 عبوة زيوت عطرية - 3500  ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850  عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

 

 وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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