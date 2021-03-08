بيطرى الشرقية يحصن 393 ألف و258 رأس ماشية من الحمى القلاعية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً فى بيان على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للقضاء على مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت أعمالها فى السادس من شهر فبراير 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الشهر الأول من الحملة بتحصين 197 ألف و 398 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 195 ألف و860 رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع وترقيم و تسجيل 9 آلاف و 826 رأس ماشية ،، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا باقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

و تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.