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النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى

الإثنين، 08 مارس 2021 05:00 ص
النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى حبس - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، فى واقعة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، وكان قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، بمنطقة التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكان تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
 
 

 


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القاهرة الجديدة

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