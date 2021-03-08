النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، فى واقعة سرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، وكان قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، بمنطقة التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكان تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.