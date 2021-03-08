الصحة تعلن تسجيل 400 ألف مواطن بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز لقاحات فيروس كورونا من الفئات المستحقة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك فى تصريحات اليوم للوزيرة على هامش فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوى الذى عقد اليوم الإثنين، ويشهد إطلاق منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى أوضح أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات (مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

وأضاف، أنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بمحافظة البحيرة (المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بمحافظة أسيوط (مستشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة).

وأشار إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.