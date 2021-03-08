اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بحوش بمركز العسيرات فى سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

الإثنين، 08 مارس 2021 09:57 ص
السيطرة على حريق بحوش بمركز العسيرات فى سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح حريق - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، برئاسة العميد حسام المصرى ، مدير الإدارة ، من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع انتشاره بالمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد حمزه دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك ربة منزل 62 سنة  وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده  " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورة قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافت بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة ،تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


سوهاج

الحماية المدنية

حريق

نشوب حريق

حريق بحوش

حريق بمنزل

مركز العسيرات

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة