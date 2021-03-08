اليوم السابع
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تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الإثنين، 08 مارس 2021 03:37 م
الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء
كتب زكى القاضى

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فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 ، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل  من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر .
 
وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، ثم توجه القائد العام لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات .
وفى نهاية مراسم الإحتفال قام بتحية عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة .
 
وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية  فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن  .
 
-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(1)
 

-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(2)
 

-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(3)
 

-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(4)
 

-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(5)
 

-إكليل-الزهور-على-النصب-التذكارى-للشهداء-(6)
 

 


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الرئيس السيسى

الفريق عبد المنعم رياض

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