الذهب ينتعش من قاع 9 أشهر بفضل التحفيز الأمريكى وهبوط عوائد السندات

انتعش الذهب اليوم الاثنين من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة. وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.

وقال ستيفن إينس، إستراتيجي الأسواق لدى أكسي للخدمات المالية، "من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حاليا."

واستقر العائد علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام دون ذروة ما يزيد على عام التي سجلها يوم الجمعة مما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولقي المعدن النفيس دعما من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وحوم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1132.12 دولار للأوقية.