احتراق مزرعة دواجن بالدقهلية ونفوق 6000 كتكوت بسبب ماس كهربائى

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية ، من السيطرة على حريق شب فى مزرعة دواجن خارج الكتلة السكنية بقرية ميت نابت التابعة لمركز طلخا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال ، مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شركة النجدة بنشوب حريق ، بمزرعة دواجن بقرية ميت نابت التابعة لمركز طلخا، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بمزرعة مكونة من طابق واحد، ومعروشة بالسدة الخشبية والعروق ، وغير مرخصة خارج الكتلة السكنية ، مستاجرة لطبيب.

وتبين احتراق سقف المزرعة، ونفوق 6000 كتكوت عمر يوم واحد، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أخرى.

وبسؤال مستأجر المزرعة ، أشار إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى فى التوصيلات الخارجية بأجهزة التدفئة الخاصة بالمزرعة ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار الأدلة الجنائية ومجلس المدينة والطب البيطرى لدفن الدجاج النافق ، وتم تحرير المحضر رقم 1843 لسنة 2021 إدارى مركز طلخا ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.