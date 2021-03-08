إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مخدر الحشيش داخل سيارة فى التبين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة التبين و15 مايو، إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 1.5 كيلو حشيش أثناء استقلالهم سيارة، قبل ترويجه على عملائهم فى منطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معلومات جنائية) أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.