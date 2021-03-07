اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7 / 3 / 2021

الأحد، 07 مارس 2021 07:00 ص
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7 / 3 / 2021 الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم 7 مارس 2021 ، حيث تسجل الأسعار استقرار ملحوظ في سوق الصاغة بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 752 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

 عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6016 جنيها.

اونصة الذهب 1701 دولار

 

وقال محسن فوزي أحد منتجي الذهب،  إن السوق حاليًا يتجه للعيار 18 لأن وزنه أخف وسعره أقل، فمثلا "الكولية" يكون وزنه في عيار 18 عشرة جرامات ستجد نفس الكولية حوالى 14 جراما من عيار 21 ، فالفارق السعري يتجاوز مائة جنيه في كل جرام، لذلك المستهلك يبحث عن المشغول الجيد وذات السعر المناسب له.

 

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تشكيلة الذهب عيار 18 أكبر من عيار 21 والبحث الآن عن الذهب بشكل يومي يكون على التشكيلات المتنوعة ذات الأوزان الأخف، بسبب ارتفاع أسعار الذهب، ولو نظرت ستجد أن المشغول الذهبي الذي يمكن أن تشتريه من عيار 21 ستتمكن من شراؤه عيار 18 لكن بسعر أقل بكثير.

 


سعر الذهب

الذهب

الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

سعر الاونصة

الذهب 21

سعر الذهب الآن

الذهب في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة