"وول ستريت": اتهام جديد لحاكم نيويورك بالتحرش.. ومساعدون: يوبخنا بلغة بذيئة

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن اتهامات جديدة بالتحرش وسوء السلوك الجنسى ضد حاكم ولاية نيويورك الديمقراطى أندرو كومو، والتي وجهتها له موظفة سابقة عملت معه، فيما اتهمت امرأتان كومو بالتحرش الجنسى فى وقت سابق، بينما قالت أخرى أنه غازلها بشكل غير مرغوب.





وول ستريت جورنال

وقالت آنا ليس، المساعدة السابقة لكومو لصحيفة وول ستريت جورنال ، إن الحاكم الديمقراطى سألها ما إذا كان لديها صديق حميم، وقالها لها : "حبيبتى" ولمسها خلال حفل استقبال وقبل يدها أثناء نهوضها من مكتبها.

وفى وقت سابق، اعتذر أندرو كومو لجعل البعض يشعرون بعدم ارتياح، ونفى أن يكون قد لمس أحدا بشكل غير مناسب، وقال إنه لم يلمس أحدا بشكل غير مناسب، وكرر الأمر فى أول تعليق عام له على الفضيحة، بحسب ما قالت شبكة سى إن إن.

وقال كومو إنه لم يكن يعرف أبدا أنه يجعل أحدا يشعر بعدم ارتياح، وعملت ليس مساعدة لشئون السياسة والعمليات مع كومو فى الفترة بين عامة 2013 و2015، بحسب وول ستريت، وتقول المساعدة السابقة أنها اعتقدت فى البداية أن ما قام به كومو مغازلة غير مضرة، لكنها بدأت ترى الأمر بعد ذلك سلوكا سيئا.

وردا على ذلك، قال مستشار كومو ريتش أزوباردى، لسى إن إن، إن الصحفيين والمصوريين الذين غطوا شئون الحاكم على مدار 14 عاما رأوه يقبل رجالا ونساءً ويلتقط معهم الصور، وفى حفل الاستقبال المعلن والمفتوح، يكون هناك المئات وهو يقف لالتقاط مئات الصور، وهذا ما يفعله الناس فى السياسة.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مساعدين سابقين لكومو قولهم إن سلوكه خلق ثقافة بيئة عمل معادية وسامة، فإلى جانب محاولات التحرش، قال مساعدان آخران إن كومو كان يوبخهما باستخدام لغة وألفاظ بذئية وخارجة، بينما قالت ثلاث نساء عملن جميعا مع كومو فى السنوات الأخيرة إنه كان يستجوبهم بشأن من يواعدونهن، وهو ما رأينا أنه جزء من ثقافة عمل اعتبرن أنها مهينة للنساء الشابات.