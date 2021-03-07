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وزير الخارجية الإيرانى: من الضرورى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران

الأحد، 07 مارس 2021 05:50 م
وزير الخارجية الإيرانى: من الضرورى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إنه من الضرورى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانى، أنه بعد رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، ستتراجع طهران عن خفض التزاماتنا النووية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، إن إيران ستقدم خطة عمل "بناءة" بعدما قال مصدران أوروبيان إن طهران قدمت إشارات إيجابية عن بدء محادثات غير رسمية حول برنامجها النووي.

وقال ظريف على تويتر "بصفتى وزير خارجية إيران ومفاوضها النووى الأول سأقدم قريبا خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

 

 

 

 


محمد جواد ظريف

ايران

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