وزيرة الهجرة تلتقى مدير مكتب "الهجرة الدولية" بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوران دى بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق فى مجال الهجرة.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بمدير مكتب المنظمة، واستعرضت جهود الوزارة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فى إطار "مبادرة مراكب النجاة"، وكذلك إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر جائحة فيروس كورونا فى إطار مبادرة "نورت بلدك".

وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة الهجرة إلى البدء فى وضع خطة عمل شاملة ومحددة بإطار زمنى فيما يتعلق بالقضايا والمبادرات ذات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل ضمان استدامة العمل والتنسيق للخروج بنتائج أفضل ذات فعالية كبيرة، موضحة أنه من الضرورى التعاون مع المنظمة فى الإعداد والتجهيز لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمي.

وقالت: "علينا أن نستثمر هذه المرحلة فى تدريب وتأهيل سواء الشباب الراغب فى الهجرة أو العمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر الجائحة، وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات الأسواق العالمية، ومعرفة التخصصات والمهارات المطلوبة خارجيًا وتدريبهم عليها، بما فى ذلك تسليط الضوء أيضًا على الهجرة النظامية وليس فقط الهجرة غير الشرعية".

وفى نفس السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الدول الأفريقية فى مجال الهجرة، حيث إن القارة السمراء لها بُعد استراتيجى هام لمصر، لذلك لا بد من التعاون مع المنظمة بصدد عمل أبحاث عن متطلبات السوق الأفريقية لدراسة إمكانية إيجاد فرص عمل للمصريين فى هذه الدول سواء على مستوى الخبراء أو العمالة.

من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، جهود الوزارة فى مجال الهجرة وتضافرها مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وأوصى سليمان بعمل جدول أعمال مشترك فيما بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة للاستفادة من كافة البرامج وورش العمل التى تطلقها المنظمة، وذلك بهدف ضمان التنسيق وتبادل الخبرات والاطلاع بين الحين والآخر على مستجدات السوق العالمية ومتطلباتها.

من جهته، أعرب لوران دى بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وثمن جهودها من أجل أن يخرج التعاون بين الوزارة والمنظمة بصورة مشرفة تلبى الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أنها ستسهم فى خلق آفاق جديدة تعزز صورة مصر الخارجية فى مجال الهجرة.

كما وجه دى بويك دعوة لوزيرة الهجرة للمشاركة فى الفاعلية التى من المقرر أن تقيمها المنظمة احتفالا بيوم المرأة العالمي، كونها تمثل "أيقونة نجاح" للمرأة المصرية فى قدرتها على تولى المناصب الحيوية فى الدولة، وأيضا على مستوى تقديمها أفكار ومبادرات مبتكرة تتناسب مع التحديات الاستراتيجية التى تواجه الدولة فى كافة المجالات.

كما استعرض دى بويك جهود المنظمة فى مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن مكتب المنظمة من المقرر قريبًا أن يطلق ورشة عمل عن ريادة الأعمال لتدريب وتأهيل الشباب المصري، وهى من تمويل الحكومة الإيطالية.

وفى ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع مدير مكتب المنظمة على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل متعددة الجوانب والأطراف، لتنفيذ التوصيات التى خرجت من هذا اللقاء، علاوة على سرعة تفعيل التعاون متعدد الجوانب والاطلاع على دول أخرى تخوض نفس التجارب للاستفادة من خبراتهم.