اليوم السابع
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خالد صلاح
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المنظمة الدولية للهجرة: مهربون يلقون عشرات المهاجرين الأفارقة فى البحر

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:26 م
المنظمة الدولية للهجرة: مهربون يلقون عشرات المهاجرين الأفارقة فى البحر خفر السواحل _ صورة أرشيفية
نيروبى (رويترز)

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ألقى مهربون بعشرات المهاجرين الأفارقة من على ظهر مركب قبالة جيبوتى، اليوم الأربعاء بينما كانوا فى طريقهم إلى اليمن أملا فى العثور على عمل.

 

وقالت إيفون نديجى المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن المركب الذى كان يقل 200 مهاجر كان قد غادر أوليبى فى جيبوتى الساعة الثانية صباحا.

 

لكن الناجين قالوا إنه بعد نصف ساعة، رأى المهربون أن حمولة المركب تزيد عن طاقتها فقاموا بإلقاء ما لا يقل عن 80 راكبا من على ظهره حسبما أفادت نديجي.

 

وأضافت أنه تم انتشال خمس جثث حتى الآن، وأصبحت حالات الغرق شائعة فى المياه قبالة جيبوتى والتى تشمل عادة مهاجرين من إثيوبيا والصومال يحاولون الهرب من الفقر والحرب فى بلادهم أملا فى العثور على عمل .


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