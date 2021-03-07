محافظ دمياط تناقش مستجدات العمل بملف المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بأعمال إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والتى تختص برصد أى متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع ، سواء فى البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات البناء، كما تم استعراض آليات رصد ذلك وربط المنظومة مع التصوير الجوى.

وفى هذا الصدد ، وجهت المحافظ بتدريب أعضاء وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية ، وذلك على باستخدام أجهزة "GPS" والعمل على صقل مهاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة للتعامل الفورى مع أية مخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط ونقل وحدات المتغيرات المكانية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نظرًا لترابط شبكة العمل الخاصة بهما.

وعلى جانب آخر، ناقشت محافظ دمياط، محاور الخطة الخاصة بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لرفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم فى القضاء على الفساد والقصور الإدارى ويدعم جهود اللامركزية وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.