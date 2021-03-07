محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الإسكندرية جاكلين منير

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فى وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان الجندى المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الإسريجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وشهد الاحتفال؛ عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالى الشهداء دائما، وأن لهم الأولوية فى تلبية جميع طلباتهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه ردا لجميل شهدائنا الذين ضربوا أسمى معانى التضحية للدفاع عن أرض مصر وشعبها لتظل مصر قوية صامدة والوصول بها للمكانة التى تستحقها على مر التاريخ.