محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة

أسوان – عبد الله صلاح

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى.

وقال اللواء عطية، فى بيان صحفى، إنه يتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأضاف، أنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40% خلال شهر مارس وذلك بدلاً من تسديد نسبة جدية التصالح والتى تراوحت ما بين 25% إلى 35% خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ أسوان أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أى أضرار.

وتواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى وصلت حتى إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه.