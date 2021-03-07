ضبط تشكيل عصابى حاول اختطاف صيدلى تحت تهديد السلاح بقصد السرقة فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض عاملين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في أعمال السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وذلك عقب قيامهما بإطلاق أعيرة نارية على صيدلي بقصد سرقة السيارة التي كان يستقلها، إلا أنه تمكن من الهرب عقب إصابته برش خرطوش بمؤخرة رأسه.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بقيام صيدلي بتحرير محضر، أفاد فيه أنه أثناء استقلال سيارته على طريق الكرامل قبلي دائرة مركز المنشأة، فوجئ بجرار زراعي يستقله شخصان مجهولان يقطع الطريق أمامه ومحاولة إيقافه، إلا أنه تمكن من الهرب، وعلى إثرها قاما بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أدى إلى إصابته برش خرطوش بمؤخرة الرأس وتهشم الزجاج الخلفي للسيارة.

وعلي الفور وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.

وتم تشكيل فريق البحث ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة طبقا لما أورده مصدر أمني تضمنت الاستعانة بالتقنيات الحديثة كاميرات مراقبة وشركات المحمول للوصول لمرتكبي تلك الواقعة، وحصر وفحص المسجلين خطر والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع وتنشيط المصادر السرية للاستعانة بهم في كشف غموض الواقعة.

وأسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاملين الأول 23 سنة عامل والثاني 22 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز المنشأة عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط الجرار الزراعي المستخدم ملك الثاني، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، وأن الجرار الزراعي المضبوط يستخدم في التنقل لارتكاب الجرائم والسلاح المضبوط بقصد تأمين عمليات السرقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.