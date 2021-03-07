سفير ألمانيا بليبيا: فرصة فريدة أمام النواب غدا لإقرار الحكومة وإعادة توحيد البلاد

كتب أحمد عرفة

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن هناك فرصة فريدة أمام مجلس النواب غدا لإقرار الحكومة وإعادة توحيد البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

كان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة أكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية، وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، تم اعتماد الحكومة فى تشكيلتها، على الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثماراً للوقت، وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة، والتوزيع الجغرافى للمجتمع الليبى.

وأضاف أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة، تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية، بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابى، مردفاً: "لذا، تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يدى المواطنين، هيكلية الحكومة، والتى ستعرض على أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين، فى جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت."