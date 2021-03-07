رئيس جامعة بنى سويف يعلن حصول الجامعة على المرتبة الرابعة لمؤشر Nature

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول الجامعة على المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك مشاركة أعلى من العام الماضي بنسبة (ستة أضعاف) في المجلات المفهرسة لمؤشر Nature وهو قاعدة بيانات لمعلومات انتساب المؤلفين تم تجميعها من المقالات البحثية المنشورة في مجموعة مختارة بشكل مستقل من 82 مجلة علمية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة احتلت لأول مرة المرتبة الثانية محلياً في تخصص علوم الأرض والبيئة، والمرتبة الثالثة في تخصص الكيمياء بارتفاع ضعف العام الماضي، والمرتبة السادسة في علوم الحياة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عالمياً ومحليا جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيقها، وأن الجامعة كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتب للتصنيف الدولي تابع لوحدة تطوير الأداء الجامعي والذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.



مؤشر Nature



مؤشر Nature



مؤشر Nature