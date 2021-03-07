خالد فودة: محافظة جنوب سيناء تشهد طفرة فى مجال التعليم العالى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن جنوب سيناء تشهد طفرة فى مجال التعليم الجامعى وما قبل التعليم الجامعى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات، والمدارس بكافة مجالاتها، فى سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل، بعد معاناة المواطنين لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعى وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعى لأبنائهم خارج المحافظة.

وقال المحافظ، خلال قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بوضع حجر أساس فرع لجامعة السويس بالمحافظة بمدينة أبو رديس، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إن قرار إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبو رديس، فى صالح أبناء المحافظة فى المقام الأول.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات اختيار موقع الجامعة بناءً على رغبة محافظ جنوب سيناء، بعد أن خصص لها مساحة 50 فدانا لتكون نواة لإقامة جامعات حكومية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الجامعة يتضمن 4 كليات وهم التربية والآداب والعلوم والتجارة وسيجرى إنشاء وتجهيز فرع الجامعة على أعلى مستوى.

وقدم وزير التعليم العالى الشكر لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بإحداث طفرة فى مجال التعليم العالى بالمحافظة وسعيه الدؤوب لحل مشاكل مواطنى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن جنوب سيناء تشهد طفرة فى مجال التعليم الجامعى وما قبل التعليم الجامعى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس بكافة مجالاتها فى سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل، بعد معاناة المواطنين لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعى وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعى لأبنائهم خارج المحافظة.

وقال المحافظ، إن قرار إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبو رديس فى صالح أبناء المحافظة فى المقام الأول، لما ستوفره هذه الجامعة من وقت وجهد على الطلاب ونفقات مالية لأولياء الأمور، إضافة إلى العديد من فرص العمل.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء جامعة حكومية، وجامعة أهلية دولية مثل جامعة الملك سلمان على أرض جنوب سيناء، بداية تنمية حقيقية بها، وفرصة حقيقية لجذب شباب مصر من المحافظات الأخرى، للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تتوفر بالمحافظة، ودفع عجلة التنمية بها من خلال استغلال الامكانيات المتاحة بها إضافة إلى تعميرها، لكون العنصر البشرى هو حصن الأمان.