حصاد الوزارات..صرف منحة العمالة غير المنتظمة..وموقع لحجز لقاح كورونا بالإنجليزى

إعداء محسن البديوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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