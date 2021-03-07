اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 06:41 م
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حصاد الوزارات..صرف منحة العمالة غير المنتظمة..وموقع لحجز لقاح كورونا بالإنجليزى

الأحد، 07 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..صرف منحة العمالة غير المنتظمة..وموقع لحجز لقاح كورونا بالإنجليزى موقع لقاح كورونا باللغة الإنجليزية
إعداء محسن البديوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية لتسجيل الأجانب المقيمين بمصر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة
 
التضامن تؤكد استمرار صرف الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة لكافة الأسر المستحقة
 
77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
 

 


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