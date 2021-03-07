حصاد الوزارات..صرف منحة العمالة غير المنتظمة..وموقع لحجز لقاح كورونا بالإنجليزى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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