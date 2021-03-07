77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.2% بعد تسجيل 143575 حالة تعافى حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.