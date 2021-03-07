اليوم السابع
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"تنظيم الاتصالات" يلزم شركات الانترنت بإبلاغ المستخدمين باستهلاكهم بشكل دورى ومجانى

الأحد، 07 مارس 2021 11:22 ص
"تنظيم الاتصالات" يلزم شركات الانترنت بإبلاغ المستخدمين باستهلاكهم بشكل دورى ومجانى حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقدمي خدمات الانترنت الثابت في السوق المصري بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية تصل دورياً على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن ثلاث مرات شهرياً تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة.
 
وفي هذا الصدد يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الانترنت الثابت لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.
 
 
وبحسب بيانات الحكومة، يبلغ عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، ثم شركة اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك، وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل.
 
 
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