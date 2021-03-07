تعليم المنوفية: بدء إجراءات الترشح للترقى للعام الدراسى 2020/2021

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، عن بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقى للعام الدراسى 2020/2021، وذلك فى إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء الشروط اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى لوظائف المعلمين أو مايقابلها لكل من أتم خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة على أن يكون المرشح على رأس العمل .

من جانبه وجه أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، فى بيان له، مسئولى الالكترونية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو مايقابلها والمرشحين للترقى واستيفاء توقيعات الرشحين للترقى على صحة بياناتهم خلال الفترة من 15/3/2021 حتى 15/4/2021 مع مراعاة مايلى

استثناء شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من التدريبات أو الاختبارات اللازمة للترقى والمصابين بمرض مزمن شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من القومسيون الطبى وأن يتم تسجيل موقفهم من العملعلى قاعدة البيانات" أجازة مرضى أجر كامل / أجازة مرضى بنصف أجر"، وذلك عن طريق مسئول الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية.

تخفض المدة البينية للترقية لوظائف المعلمين أو ما يقابلها لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه .

و يتم إعادة إتاحة بيانات المعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجرااءت الترقى بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم لترشيحات إجراءات الترقى لوظائف المعلمين للعام الحالى 2020/2021 فى حال استيفائهم لشروط التقدم لهذا العام

وتعلن الاكاديمية المهنية للمعلمين موعد بدء تنفيذ إجراءات متطلبات الترقى ومحتويات ملف الترقى وموعد تسجيل استيفاء تلك اللمفات على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمن استوفى شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى .