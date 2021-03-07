اليوم السابع
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تعرف على خريطة مشروعات تطوير "الريف المصرى" فى أسوان.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 07:00 ص
تعرف على خريطة مشروعات تطوير "الريف المصرى" فى أسوان.. صور جانب من تنفيذ المشروعات
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى، ويستعرض "اليوم السابع" خريطة هذه المشروعات، تعرف عليها:
 
بدأ التنفيذ الفعلى لمشروعات تطوير الريف المصرى بمحافظة أسوان بإجمالى 47 مشروعا.
 
انطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو.
 
طرحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان 12 مشروع لتحسين مياه الشرب.
 
وسلم فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 10 قرى.
 
كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.
 
هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس.
 
بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ 14 مدرسة.
 
علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة.
 
سيتم تباعاً طرح باقى المشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة.
 
وتهدف المشروعات لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى.
 
ويتواكب ذلك مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياه كريمة بإجمالى 83 مشروعاً.
 
ووصلت الاعتمادات لنحو 280,7 مليون جنيه.
 
أعمدة الإنارة
أعمدة الإنارة

 

جانب من تنفيذ المشروعات
جانب من تنفيذ المشروعات

 

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

 

مشروعات تطوير القرى
مشروعات تطوير القرى

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