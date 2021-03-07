اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 05:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تفاصيل وسائل نقل المواد البترولية فى 2019

الأحد، 07 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على تفاصيل وسائل نقل المواد البترولية فى 2019 البترول
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر عام 2019/2020

 

ورصد انفو جراف صادر عن الجهاز أهم المؤشرات فيما يلى:

 

بلغ إجمالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 150.5مليون طن مترى عام 2019/2020 مقابل 149.8مليون طن مترى عام 2018/2019بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.

 

وبلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطـــة صهــاريج السكــك الحديديــة 276.9 ألف طن مترى عـام 2019/ 2020 بمتوسـط تكلفـة نقـــل للطـــن قدرها 74 جنيــه مقــابل 282.5 ألـف طـن مترى عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2%وهى تمثل اقل كميات تم نقلها.

 

بلغت الكــميـات المنقولة باللوارى 19.2مليون طن مترى عـام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيه مقابل 27مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.

 

بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليون طن مترى عام 2019 / 2020 وهى تمثل أعلى كميـات تم نقلهــا مقـابـل 61.2مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪.

 

 بلغ اعداد خطوط أنابيب البتـرول الرئيسـيـة83 خط بإجمالى اطوال5.9 ألف كم عام 2019/2020 مقابل 80 خط بإجمالى اطوال 5.8 ألف كم عام 2018/2019.

 

بلغ اجمـالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيب البترول 59.1 مليـون طـن متــرى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالى قدرها) 485، 405، 164، 402 ( جنيه مقابل 55.5 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%. 

 

بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحلية المستأجرة 7.8 مليـون طـن عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 133جنيه مقابل 5.9 مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.

 

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 61.2 مليار متر مكعب 2019/2020 منها:

 

- 59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 96.9%

 

- 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنية لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019.

 

 
WhatsApp Image 2021-03-06 at 14.43.32

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

مواد بترولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة