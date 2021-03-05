اليوم السابع
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"القابضة للغاز" تؤكد تحقيق معدلات غير مسبوقة فى التوصيل للمنازل سنويًا

الجمعة، 05 مارس 2021 09:56 م
"القابضة للغاز" تؤكد تحقيق معدلات غير مسبوقة فى التوصيل للمنازل سنويًا برنامج مانشيت
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال المهندس أحمد محمود السيد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل يساعد في رفاهية المواطنين وتخفيف العبء عن الدولة، مشيرا إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بدأ منذ عام 1980 وجرى توصيل الغاز إلى 5.5 مليون عميل حتى عام 2013.

وتابع السيد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه خلال الست سنوات الأخيرة جرى التوصيل لـ6.7 مليون عميل، أى ما تم توصيله خلال 33 عاما يساوى تقريبا ما حدث في ست سنوات، مضيفا أن الغاز الطبيعى يخدم حوالى 50 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه جرى الوصول لمعدلات غير مسبوقة من توصيل الغاز للمنازل سنويا.

وأضاف السيد، أنه يجرى التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق التي سيجرى العمل عليها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتعامل على الفور لتذليل أى تحدٍ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء الدراسات للقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتضم حوالى 1500 قرية، مضيفا أن عدد من القرى المستهدفة تم توصيل الغاز لها بالفعل، وعدد من القرى انتهى العمل بها فى أعمال الصرف الصحى، ويبدأ العمل بها بمجرد توفير التمويل اللزم.

برنامج مانشيت

الغاز الطبيعى

تطوير القرى

مبادرة حياة كريمة

اخبار

توصيل الغاز للمنازل

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