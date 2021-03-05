الإحصاء: 300 مليار جنيه قيمة الإنتاج السمكى فى مصر خلال 10 سنوات

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة الإنتاج السمكي في مصر تخطت الربع تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية لتسجل 299,7 مليار جنيه، موزعة بين 14,5 مليار جنيه خلال عام 2010 مقابل 16,8 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15,9 %، وسجلت 17,6 مليار جنيه خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 4,8 % عن عام 2011، وبلغت 19,6 مليار جنيه عام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 11,4 % عن عام 2012، وسجلت 22,3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13,8 % عن عام 2013، وبلغت 23,4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4,9 % عن عام 2014.

وسجلت 32,3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 38 % عن عام 2015، وبلغت 43,8 مليار جنيه عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 35,6 % عن عام 2016، وسجلت 48,3 مليار جنيه عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 10,3 % عن عام 2017، وبلغت 61,1 مليار جنيه عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 26,5 % عن عام 2018.

وسجل متوسط قيمة الإنتاج السمكي بمصر 5,1 مليار جنيه في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 169,7 مليون جنيه، وفي الساعة 7,1 مليون جنيه، وفي الدقيقة 117,9 ألف جنيه.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن كمية الإنتاج السمكي فى مصر سجلت 16 مليون طن خلال الـ 10 سنوات الماضية، وبلغت 1,3 مليون طن خلال عام 2010 مقابل 1,36 مليون طن خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 4,4 %، وسجلت 1,37 مليون طن خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 0,7 % عن عام 2011، وبلغت 1,45 مليون طن عام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2012، وسجلت 1,48 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 1,9 % عن عام 2013، وبلغت 1,5 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2,5 % عن عام 2014، وسجلت 1,7 مليون طن عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 12,3 % عن عام 2015، وبلغت 1,8 مليون طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6,9 % عن عام 2016، وسجلت 1,9 مليون طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6,3 % عن عام 2017، وبلغت 2 مليون طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5,3 % عن عام 2018.

وسجل متوسط كمية الإنتاج السمكى، بمصر 169,9 ألف طن فى الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 5,7 ألف طن، وفي الساعة 236 طن، وفي الدقيقة 3,9 طن.

واستحوذت المزارع السمكية على النصيب الأكبر من كمية الإنتاج السمكي في مصر خلال عام 2019، حيث بلغ إنتاجها 1,6 مليون طن بنسبة 79,7 % من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، وجاء في المرتبة الثانية البحيرات 220,7 ألف طن بنسبة 10,8 %، ثم المياه البحرية 99 ألف طن بنسبة 4,9 %، ثم المياه العذبة 77,4 ألف طن بنسبة 3,8 %، وأخيراً حقول الأرز 15,9 ألف طن بنسبة 0,8 %.

وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر محافظات إنتاجاً للسمك من المزارع السمكية خلال عام 2019، حيث بلغ إنتاجها 764,8 ألف طن بنسبة 47 % من إجمالي إنتاج المزارع السمكية في مصر، وفي المرتبة الثانية جاءت دمياط 256,7 ألف طن بنسبة 15,8 %، ثم البحيرة 192,6 ألف طن بنسبة 11,8 %، ثم الشرقية 178,7 ألف طن بنسبة 11 %، ثم بورسعيد 171,4 ألف طن بنسبة 10,5 %، ثم الإسماعيلية 29,3 ألف طن بنسبة 1,8 %، ثم الفيوم 16,6 ألف طن بنسبة 1%، ثم الإسكندرية 12,7 ألف طن بنسبة 0,8 %، ثم السويس 1,9 ألف طن بنسبة 0,1 %، وأخيراً الدقهلية 663 طن بنسبة 0,04%.

وأكدت بيانات الإحصاء، على أن الزيادة في كمية الإنتاج السمكي ساهمت في خفض واردات مصر من الأسماك، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الأسماك 841,9 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2020 مقابل 905,1 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 7 % عن نفس الفترة من عام 2019.

وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة كمية الإنتاج السمكي خلال السنوات القادمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 88,1% عام 2010، وارتفعت في عام 2011 لتسجل 89,3%، وانخفضت في عام 2012 لتبلغ 85,5 %، وارتفعت في عام 2013 لتسجل 88,9%، وانخفضت في عام 2014 لتبلغ 87 %، وارتفعت في عام 2015 لتسجل 89 %، وارتفعت في عام 2016 لتبلغ 90,1 %، وانخفضت في عام 2017 لتسجل 85,6 %، وانخفضت في عام 2018 لتبلغ 79,5 %، وارتفعت في عام 2019 لتسجل 79,6 %.