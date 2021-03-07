تحرير 3045 محضرا وضبط 10 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق وخلال شهر فبراير الماضى بناءا على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

وأكدت فى بيان لها، أنه أسفرت الحملات عن تحرير 3045 محضراً متنوعاً منها تحرير 2231 محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير 814 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط 4 طن و750 كيلو دقيق مدعم و5 طن و500 كيلو سكر و300 كيلو لحوم ودواجن و353 عبوة سلع غذائية ، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخرى حيث تم ضبط 35 شيكارة مكرونه و10 من كرتونه رنجه و550 كيلو فول سودانى و105 كرتونه سمنة و50 برميل زيت جميهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحه للإستهلاك الادمي.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 4 طن سماد حيوانى و1 طن أكياس مسحوق غسيل و550 كمامه من و13 الف و500 لتر محلول معالج و5 طن مواد تصنيع صابون و13 ألف لتر سولار جميعهم سلع مجهوله المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

على جانب آخر، شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين فضلاً عن المرور على المقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات موسعة لإعاده الإنضباط بالشوارع والمواقف العمومية بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن التحفظ على 9 تكاتك مخالفه لخطوط السير وتغريم 15مواطن بالمواقف العامة لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

كما تمكنت رئاسة المركز من مصادرة 10 شيش من مقهى مخالف بطريق الزرقيه وتشميع المقهى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخله بشن حملة لمتابعه إلتزام المقاهى بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر ضد مقاهى مخالفة ومصادرة 14 شيشه منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات من الشوارع حيث شملت الحمله شوارع جمال عبد الناصر و المتاجر وميدان باتا وميدان محطة القطار حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى لشوارع المدينة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع الوحده المحلية بقصاصين الشرق ورئيس قسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤولى القسم الهندسى بالوحدة المحليه شملت الحملة رفع الإشغالات من على طريق القرين / أبوحماد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.