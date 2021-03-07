اليوم السابع
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بث مباشر مع مركز التطعيم بلقاح كورونا فى قنا

الأحد، 07 مارس 2021 04:22 م
بث مباشر مع مركز التطعيم بلقاح كورونا فى قنا الدكتورة إيمان حرزالله مدير المركز الأوروبى
قنا_ صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن استمرارها في استقبال المواطنين من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا داخل مركز الصحة الأوروبي بمدينة قنا. 

وأجرى اليوم السابع بثا مباشر من داخل المركز مع الدكتورة إيمان حرز الله، مدير المركز، للحديث عن إجراءات تطعيم المواطنين من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والأسئلة التي تطرح على أصحاب الأمراض المزمنة. 
 
وقالت الدكتورة إيمان حرزالله، مدير المركز، إن أول إجراء متبع هو تسجيل بيانات المريض ثم التأكد من عدم وجود ارتفاع في درجة الحرارة أو رشح أو أي عرض من أعراض كورونا، والبدء في تلقى اللقاح. 
 
وأكدت حرزالله، أن جميع الذين تلقوا لقاح كورونا كانوا من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة ولم يشهد المركز شكوى من قبل المواطنين أو أعراض فور تلقى اللقاح، حيث شهد المركز إقبالا في اليوم الأول والثاني وما زال مستمرا في اليوم الثالث وفق للأعداد المحددة من قبل التسجيل علي موقع وزارة الصحةَ. 
 
وأشارت مديرة المركز، إلى أن المركز استقبل جميع الفئات من كبار السن البسطاء والميسورين، كما أن هناك أزواج تحزن لتأخر الرد على زوجاتهم أو العكس عند تلقى اللقاح، مضيفة أنه  يمنع أن يتلقى مريض كورونا اللقاح والمرحلة الأولى لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة. 
 
 

 


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