"القودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

قنا صابر سعيد

أنهت الأجهزة التنفيذية بقنا، اليوم الأحد، خصومة ثأرية بين عائلتى آل شمندى وآل شيشة، بقرية حمرة الدوم التابعة لنجع حمادي، شمالى محافظة قنا. وتمكنت لجنة الصلح التى ضمت النائب أحمد مختار، نائب سابق، والعميد أحمد حسن، وشريف ناجح، وعبد الناصر شفيق، ومحمود صلاح، من إنهاء الخصومة بين العائلتين، بعد إقناع الطرفين بالصلح، وقيام المتهم بتقديم القودة للمجنى عليه، لإعلان الخصومة الثأرية بين العائلتين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019، عندما أصيبت امرأة بطلق ناري، فى مشاجرة بسبب خلافات على طريق، بين عائلتى آل شمندى وآل شيشة بقرية حمرة الدوم بنجع حمادى.

يذكر أن "القودة" هى أن يحمل القاتل كفنه لمسافة 150 مترا وعلى جانبيه أفراد لجنة الصلح، ويدخل السرادق حتى يصل إلى صاحب الدم ويقول له "أقدم كفنى لك" يرد عليه صاحب الدم "عفوت عنك" ويتم المصافحة بينهما.