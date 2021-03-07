القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التوك توك" بتوصيل الأسلاك بالخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بتردد شخصان على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها ، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة ، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالإنتقال والفحص تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (مركبة توك توك "مجهولة المصدر" مبلغ مالى).

و بمواجهتهما إعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دارالسلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك مركبة التوك توك" وبإستدعائه تعرف عليها وإتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ .

كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، لدى عميلهما (ميكانيكى بمنطقة المرج) فتم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما "مطموستان رقمى الشاسيه والموتور"، وبمواجهته أقر بقيامه بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.