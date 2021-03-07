الخشت: علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ23.5% من أبحاث كورونا المنشورة دوليا

كتب ـ محمد صبحى

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريراً حول إنجازات باحثى جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثى لمكافحة فيروس كورونا، والذى شكّله رئيس الجامعة فى وقت مبكر من العام الماضي، لمتابعة كافة الدراسات العالمية حول الوباء، بالإضافة إلى العمل على الابحاث العلمية المنشورة دولياً، فى إطار دور علماء الجامعة لمواجهة الجائحة وتتبع التسلسل الجينى للفيروس.

وقال الخشت، فى بيان للجامعة اليوم، إن عدد الأبحاث المنشورة دولياً حتى مارس 2021 وصل 219 بحثا علميا بنسبة 23.5% من إجمالى إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا، مشيرا إلى أن تتبع الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية قام علماء جامعة القاهرة بتتبع عدد 222 من الجينومات غير المتكررة وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المؤسسات البحثية المصرية حيث أجرت كافة المؤسسات نحو 165 من الجينومات.

وأضاف الخشت، أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا وصل 40 دراسة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالى إنتاج مصر من الدراسات السريرية، بينها 10 دراسات تمت تنفيذها، مشيرا إلى أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه فى تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التى قد تمنع تفشى هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.

وأكد الخشت، على أن خطة جامعة القاهرة فى مواجهة الجائحة تركزت على أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتى وليس مجرد التصدى قصير المدى للأزمة، موضحا أن جامعة القاهرة اليوم بكافة كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) أكثر جاهزية للتعامل مع أى زيادة تطرأ فى عدد الحالات.

وأعلن الخشت، أن الجامعة انتهت من المرحلة الأولى من معمل الأمان الحيوى بكليّة الصيدلة حيث تم تأسيس معمل كامل فى كليّة الصيدلة بالاستعانة بمركز التميّز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرا إلى أن المعمل أصبح حالياً مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والفيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوى من أحدث طراز.