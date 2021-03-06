الخشت: أنتجنا 22% من البحوث الدولية في تاريخ جامعة القاهرة خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت خلال الـ3 سنوات الماضية أن تحجز مكانة متقدمة فى التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج 22% من البحوث الدولية فى تاريخ جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه عمل على الدخول بجامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، من خلال اتباع عدة معايير، أهمها وضع خطة بحثية على أعلى مستوى، وتقديم حوافز متعددة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 67 مركزا ووحدة بحثية، فضلا عن تطوير المعامل المختلفة بعشرات الملايين.

وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن من أهم الخطوات التى أدت لدخول جامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية، إنشاء مجلة دولية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهى مجلة ينشر فيها كبار الباحثين فى العالم من الجامعات المرموقة.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تحولت بالفعل إلى جامعة من الجيل الثالث، وأن آخر مرحلة فى هذا التحول هو إنشاء أكبر منصة تعليمية تفاعلية للتعليم والامتحانات الإلكترونية "بلاك بورد"، وعدد من التطبيقات المستخدمة فى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وعلى وشك استكمال البنية التحتية التكنولوجية لجميع الكليات والمراكز.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم تطوير 1325 لائحة دراسية طبقاً لنظام التعليم المدمج والذى يجمع بين النظام الحضورى والنظام الإلكتروني، لافتا إلى أن نظام التعليم الأونلاين نظام تعليم تفاعلى بين الطلاب والأساتذة من خلال المنصة التعليمية، وأن النظام الحالى فى الدراسة داخل الجامعة يجمع بين الحضورى والأونلاين.