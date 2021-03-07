الحبس عامين لـ 9 أشخاص بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية في الشرقية

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، بمعاقبة 9 أشخاص بدائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس عامين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على المتهمين، وحررت لهم محاضر جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.