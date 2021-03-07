الجيش اليمنى يحرر مديرية جبل حبشى فى تعز

أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب عارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

وذكر الجيش اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ولقي 70 عنصرا من مليشيات الحوثي، في وقت سابق، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.