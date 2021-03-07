اليوم السابع
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التحقيق مع سيدة متهمة بقتل ابنتها للانتقام من الزوج

الأحد، 07 مارس 2021 01:01 م
التحقيق مع سيدة متهمة بقتل ابنتها للانتقام من الزوج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بإلقائها فى ترعة المريوطية؛ للانتقام من زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة الطفلة عقب استخراج جثمانها من ترعة المريوطية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتخلص من طفلتها بترعة المريوطية في الهرم، ومحاولة اتهام زوجها بقتلها بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل يتهم فيه زوجته بقتل طفلتهما الرضيعة، بإلقائها في ترعة المريوطية، بسبب خلافات أسرية، ومحاولتها توجيه الاتهام له بقتلها للانتقام منه.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين مقدم البلاغ وزوجته، وأنها استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والعثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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