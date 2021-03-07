الاعتماد والرقابة الصحية يكشف آليات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية الفهم الصحيح والموحد لكافة أدوات ووسائل قياس مستوى جودة الخدمات الصحية مشيرًا إلى أنه لا توجد مستويات مختلفة فى الاعتماد أو الجودة.

وقال إسماعيل، فى بيان اليوم، إن المنشأة تمر بمرحلتين أولهما التسجيل والذى يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة ثم مرحلة الاعتماد والذى يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير .

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحصول على الاعتماد الدولى لمعايير اعتماد المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة يعد مسئولية كبيرة تجعلنا نلزم أنفسنا بالمزيد من الالتزام برفع كفاءة كافة الكوادر البشرية من فريق عمل الهيئة.

وحول أهمية ورشة العمل أكد الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: نعمل على تزويد فريق المراجعين التابع للهيئة بكافة الإمكانيات والأدوات التى تمكنهم من القيام بزيارات ناجحة ودقيقة لمراجعة المنشآت للتأكد من توافر المستوى المطلوب من المتطلبات التى تؤهلها للتسجيل أو للحصول على الاعتماد.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحى الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضى حصول مصر على الاعتماد الدولى لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA .