اليوم السابع
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رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: منظومة التأمين ببورسعيد تماثل نظيرتها فى أوروبا

السبت، 27 فبراير 2021 09:51 م
رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: منظومة التأمين ببورسعيد تماثل نظيرتها فى أوروبا الدكتور اشرف اسماعيل
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن مصر حصلت على الاعتماد الدولي في الجودة الصحية لبعض المستشفيات وأدخلت معايير الجودة الصحية للصيدليات، والتى لم تدخل في المنظومة في الدول المتقدمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال المذاع على قناة المحور: لن يدخل التأمين الصحي الشامل في أي منشأة صحية غير حاصلة على اعتماد الجودة، نعمل مع كل الجهات التي تقدم خدمات صحية في مصر، منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في بورسعيد تماثل نظيرتها في أوروبا، اختفت قوائم الانتظار فى بورسعيد بعد العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام كان مدروسا بشكل كبير ولفترة طويلة قبل تطبيقه واستفدنا منه بعد التطبيق.

وأكد أن آى عيادة أو مستشفى خاصة تدخل المنظومة سيتم تطبيق جميع الإجراءات والرقابة عليها التي تطبق على باقى المنشئات الصحية داخل المنظومة.

 

 

 


الرعاية الصحية

بورسعيد

الصيدليات

التامين الصحى الشامل

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