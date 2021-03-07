الأوقاف تلغى تصريح 4 خطباء مكافأة لضبطهم متلبسين بالغش

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إلغاء تصريح الخطابة لأربعة خطباء مكافأة، وعدم السماح لهم بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة 5 سنوات؛ لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزهم في محاولة الغش وعلى المديريات اتخاذ اللازم بشأنهم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار جاء بناءً على مذكرة الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، بشأن قيام 4 خطباء مكافأة بمديريات أسوان والإسكندرية والجيزة والبحيرة، بالغش أثناء انعقاد اختبارات خطباء المكافأة للحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م، في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم، علي أن تتوفر في المتقدم الشروط المعلنة عبر موقعها الإلكترونى، ومن بينها:" أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة، أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن 5 سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان، وأن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:2019 ـ 2020م".